Muratpaşa, Fenerbahçe Terrazzo'yu 3-1 yendi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muratpaşa, Fenerbahçe Terrazzo'yu 3-1 yendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Muratpaşa, Fenerbahçe Terrazzo'yu 3-1 yendi

Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, kendi seyircisiyle buluştuğu ilk maçta Fenerbahçe Terrazzo'yu 3-1 yendi.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyespor kadın Voleybol takımı, kendi seyircisiyle buluştuğu ilk maçta Fenerbahçe Terrazzo'yu 3-1 yendi. Muratpaşa'nın Sultanları, galibiyeti taraftarıyla birlikte kutladı.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin 2'nci hafta maçında Muratpaşa Belediyespor, kendi evinde Fenerbahçe Terrazzo'yu ağırladı. Kendi seyircisi karşısında ilk maçına çıkan Muratpaşa'nın Sultanlarını desteklemek için taraftarlar Süleyman Evcilmen Spor Salonu'na akın etti. Salon, covid-19 önlemleri kapsamında izin verilen kapasitede doldu.

Taraftar desteğini de arkasına alan Muratpaşa'nın Sultanları, ilk setti Aybüke Güldenoğlu'nun hücumdaki etkili oyunuyla 25-14 kazandı. İkinci sete İrem Özgür'ün etkili servisleriyle başlayan Muratpaşa, Zehra Tönge ve Damla Nur Aydın'ın hücumdaki başarılı oyunuyla bu seti de 25-10 aldı. Karşılaşmada üçüncü set Fenerbahçe Terrazzo'nun 22-25'lik galibiyetiyle sonuçlanırken 4'üncü seti Muratpaşa'nın Sultanları 25-20 alarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Maçın ardından sporcular galibiyeti taraftarlarla birlikte kutladı.

Maçın başarılı oyuncularından Ayşe Çürük, "Taraftarımız önünde kazandığımız için mutluyuz" derken İlarya Zararsız ise "Öncelikle sakatlığımı çabuk atlattığım, iki de iki yaptığımız için mutluyum. Güzel bir oyun oynadık. Taraftarımızın desteği ve coşkusu bizi daha da ateşledi. Bu galibiyetimizi onlara armağan ediyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Muratpaşa, Fenerbahçe Terrazzo'yu 3-1 yendi

Muratpaşa, Fenerbahçe Terrazzo'yu 3-1 yendi

Muratpaşa, Fenerbahçe Terrazzo'yu 3-1 yendi

Muratpaşa, Fenerbahçe Terrazzo'yu 3-1 yendi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi takımın yıldızı Hamsik tesisten ayrıldı

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi takımın yıldızı Hamsik tesisten ayrıldı

 Fenerbahçe, Trabzonspor maçının havasına girdi! Pereira'nın sözleri futbolcuları fena ateşledi

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının havasına girdi! Pereira'nın sözleri futbolcuları fena ateşledi

 Fenerbahçeliler'in beklediği mesaj geldi! Vedat Muriqi müjdesi

Fenerbahçeliler'in beklediği mesaj geldi! Vedat Muriqi müjdesi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Numan Kurtulmuş Şahap Kavcıoğlu
Magazin İdo Tatlıses Tamer Karadağlı Mehmet Ali Erbil
Spor Sergio Perez Mustafa Cengiz Fernando Alonso Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Muratpaşa, Fenerbahçe Terrazzo'yu 3-1 yendi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 17:12:32. #1.11#