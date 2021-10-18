Muhabirin sorusuyla önce şaşırdı, sonra kahkahayı bastı! Sergen Yalçın, kendine has tarzıyla cevap verdi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, muhabirin "İyi oynayacak mısınız?" sorusuyla kahkaha attı. Yalçın, "Bunun cevabını bilsem başka bir iş yapıyordum. Öyle bir soru sordun ki ne desem bilemedim. Amacımız bu, elbette amacımız iyi oynamak" diye cevap verdi.
Muhabirin "Yarın iyi oynayacak mısınız?" sorusu Sergen Yalçın'a kahkaha attırdı. Yalçın, kendine has tarzıyla cevap verdi. Yalçın, "Mücadele zaten futbolun içinde olması gereken bir şey, ekstra bir şey değil" ifadesini özellikle vurguladı.
"HERKESİN HEDEFİ BU"
Sergen Yalçın, "Tabii ki iyi oynamak istiyoruz. Bilsem bu işi yapmazdım. Hedefimiz bu, herkesin hedefi bu. Bunlar ekstra özellikler değil, zaten olması gereken özellikler. Artık Avrupa'da sistemler koşu mesafeleri, birçok istatistikler var. Bu istatistiklere yaklaşmak zorundayız. Rakiple başabaş oynamak zorundayız. Türkiye'deki istatistiklerle oynayamayız. Daha iyi bir tablo ortaya çıkartmak zorundayız. İki lig arasındaki sorunu yaşıyoruz" diye konuştu.