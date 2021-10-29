Mourinho'nun kapattığı kapıyı Fatih Terim açacak! Galatasaray, Roma forması giyen Diawara için kolları sıvadı

Ara transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray'da 6 numara için sürpriz bir aday gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar, Roma'yla yol ayrımına gelen 24 yaşındaki Amadou Diawara'yı renklerine katmak için girişimlere başladı.

JOSE MOURINHO, DIAWARA'NIN ÜZERİNİ ÇİZDİ

Fanatik'in haberine göre;24 yaşındaki Gineli orta saha oyuncusu, özellikle Roma'nın Bodo Glimt'ten 6 gol yediği maçın ardından hocası Jose Mourinho ile ciddi sıkıntılar yaşamıştı. Portekizli teknik adamın, Diawara'nın üzerini çizdiği ve devre arasında gönderilmesini istediği belirtiliyor. Genç futbolcunun da Jose'nin tavrından rahatsızlık duyduğu ve bunu menajerine ilettiği de haberin detayları arasında yer alıyor.

GALATASARAY, GİNELİ FUTBOLCUYU KİRALAMAYA SICAK BAKIYOR

Henüz 18 yaşında 600 bin euro karşılığında Bologna'ya imza atan Amadou Diawara, burada gösterdiği performansın ardından 1 sezon içinde 14.5 milyon euroya Napoli'nin yolunu tuttu. Napoli'de de yıldızını parlatan Diawara, 2019'da 22 yaşındayken 21 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'ya transfer oldu. Bu sezon ligde sadece 1 maçta 7 dakika şans bulabilen genç futbolcu, yeni bir maceraya yelken açmaya hazırlanıyor. Ancak İtalyan kulübünün henüz Diawara için bir bonservis bedeli belirlemediği öğrenildi. Kulübün, Mourinho'dan bir rapor beklediği belirtiliyor. Diğer taraftan Galatasaray cephesinin oyuncuyu kiralamaya da sıcak baktığı bildirildi.

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