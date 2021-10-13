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Miralem Pjanic'ten veda sözleri! Tadı damakta kaldı

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Sezon başında bir yıllığına kiralanan Miralem Pjanic, Barcelona'ya geri döneceğini açıkladı. Pjanic, "Her şey son dakika gelişti. 1 saatlik sürem vardı. Ya kalacaktım ya gidecektim. Yöneticiler de neden oynatılmadığımı anlamadığını söylediler. Her neyse, haziran ayında yeniden Barcelona'da görüşeceğiz" dedi.

Beşiktaş'ın en önemli yıldızlarından Miralem Pjanic, transfer sürecinin perde arkasın ve ayrılık tarihini duyurdu. Fransız medyasından Canal Plus'a demeç veren Boşnak futbolcu, arka planda yaşananları anlattı.

Miralem Pjanic'ten veda sözleri! Geri dönüyor

İşte Pjanic'in açıklamalarından satır başları:

"Her şey son dakikada gelişti. Beşiktaş'ın teklifini düşünmek için önümde sadece 1 saatlik süre vardı. Ya kabul edecektim ya da Barcelona'da kalacaktım. Barcelona'da işlerin benim için değişmeyeceğini biliyordum. Koeman değişmeyecekti.

Barcelona'dan ayrılma kararı aldığımda yöneticiler beni aradı, kararıma saygı duyduklarını ancak neden oynatılmadığımı kendilerinin de anlamadığını söylediler. Bana şans dilediler. Her neyse, haziran ayında Barcelona'da yeniden görüşeceğiz."

10 MİLYON EURO MAAŞ

Beşiktaş'tan 2 milyon 750 bin euro maaş alan Pjanic'in, Barcelona'daki maaşı 10 milyon eurolara dayanıyor. Siyah-Beyazlı takım, önümüzdeki sezon Pjanic'i tutmak istiyorsa kesenin ağzını açmak zorunda.

Miralem Pjanic'ten veda sözleri! Tadı damakta kaldı
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