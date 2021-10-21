MHK'deki yeni düzen çok ses getirecek! Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus başa geçmeye hazırlanıyor

Kulüpler Birliği ile TFF'nin yeniden yapılandırmak için görüşmeler yürüttüğü toplantıya davet edilmeyen Serdar Tatlı'nın bu duruma alındığı için MHK'deki görevinden istifa ettiği öğrenildi.

GEÇİCİ BAŞKAN, HEKEM CAMİASI DIŞINDAN OLACAK

TFF Yönetim Kurulu en kısa sürede toplantılar yaparak yeni MHK Başkanı ve üyelerinin atamasını gerçekleştirecek ya da belirlenecek yeni sisteme kadar geçici olarak bir uygulama seçecek. TFF'nin Aralık ayına kadar geçici bir süreyle hakem camiası dışından bir ismi MHK Başkanı seçeceği haberler i gelirken, belirlenecek bu isime kimlerin yardım edeceği de düşünülüyor.

CÜNEYT ÇAKIR VE FIRAT AYDINUS'UN YÖNETİMİ DEVRALMA İHTİMALİ BULUNUYOR

Kulislerde dolaşan haberler e göre; MHK'nin yeni yapısı için şu an aktif hakem olan Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'un yönetimi devralma ihtimali bulunuyor. Çakır'ın başkan Aydınus'un başkan yardımcısı şeklinde düşünülen yapının hemen mi, yoksa devre arasında veya sezon sonunda da mı gerçekleşeceği tartışılmaya başlandı. Öte yandan Aralık ayında belirlenecek yeni FIFA kokartlı hakemler listesinin de bu süreçte nasıl şekil alacağı merak konusu. MHK'de yaşanan bu 'tatsız' son futbolun içindeki dinamikleri yakından ilgilendirirken TFF Yönetimi ve Kulüpler Birliği Vakfı'nın karar alabilmek adına ivedi bir şekilde yeniden toplanması bekleniyor.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri