Mesut Özil sahada olacak mı? Pereira kritik Trabzonspor maçı için ilk 11'ine karar verdi
Süper Lig'in 9. haftası zirve yolunda kritik Trabzonspor-Fenerbahçe maçına sahne olacak. Sarı-lacivertliler zorlu deplasmandan 3 puanla çıkarak liderliğini perçinlemek isterken, teknik direktör Vitor Pereira'nın da bu karşılaşmada sahaya süreceği 11 netleşmeye başladı. Pelkas, Valencia ve Sosa'nın maça yedek kulübesinde başlaması beklenirken Novak, Mesut Özil, Zajc ile Rossi mücadeleye ilk 11'de başlayacak.
Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada Trabzonspor ile Fenerbahçe liderlikte farkı açmak için karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde ilk 11 netleşirken, Vitor Pereira, bazı yıldızları yedek kulübesinde maça başlatmayı düşünüyor.
MESUT ÖZİL, İLK 11'DE BAŞLAYACAK
Akşam'ın haberine göre; Vitor Pereira milli takımlarından dönen Dimitris Pelkas, Enner Valencia ve Jose Sosa'yı zorlu maça yedek kulübesinde başlatacak. Sarı-lacivertlilerin ilk 11'inde kalede Altay oynarken defans üçlüsünde Kim-Min Jae, Szalai ve Filip Novak yer alacak. Portekizli teknik adam orta sahada ise Gustavo, Zajc, Osayi ve Ferdi Kadıoğlu'na görev verecek. Fenerbahçe'de hücum hattında ise Mesut Özil, Berisha ve Rossi forma giyecek.