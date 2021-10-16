Mesut Özil sahada olacak mı? Pereira kritik Trabzonspor maçı için ilk 11'ine karar verdi

Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada Trabzonspor ile Fenerbahçe liderlikte farkı açmak için karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde ilk 11 netleşirken, Vitor Pereira, bazı yıldızları yedek kulübesinde maça başlatmayı düşünüyor.

MESUT ÖZİL, İLK 11'DE BAŞLAYACAK

Akşam'ın haberine göre; Vitor Pereira milli takımlarından dönen Dimitris Pelkas, Enner Valencia ve Jose Sosa'yı zorlu maça yedek kulübesinde başlatacak. Sarı-lacivertlilerin ilk 11'inde kalede Altay oynarken defans üçlüsünde Kim-Min Jae, Szalai ve Filip Novak yer alacak. Portekizli teknik adam orta sahada ise Gustavo, Zajc, Osayi ve Ferdi Kadıoğlu'na görev verecek. Fenerbahçe'de hücum hattında ise Mesut Özil, Berisha ve Rossi forma giyecek.

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