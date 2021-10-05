Meryem Boz: 'Bizim hedeflerimiz her zaman yüksek' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meryem Boz: "Bizim hedeflerimiz her zaman yüksek"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Kupası Finali'nde Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup eden Vakıfbank'ın 'Mavi Fırtına'sı Meryem Boz, kupayı kazandıkları için mutlu olduklarını ifade ederek "Bizim hedeflerimiz her zaman yüksek" dedi.

Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Kupası Finali'nde Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup eden Vakıfbank'ın 'Mavi Fırtına'sı Meryem Boz, kupayı kazandıkları için mutlu olduklarını ifade ederek "Bizim hedeflerimiz her zaman yüksek" dedi.

Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Kupası Finali'nde Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup eden Vakıfbank'ta taraftarların en sevdiği isimlerden olan 'Mavi Fırtına' Meryem Boz, karşılaşmanın ardından İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Sezona çok güzel bir başlangıç yaptıklarını ifade ederek sözlerine başlayan milli voleybolcu, "Sezona çok güzel bir başlangıç yaptık ve hedeflediğimiz ilk kupalı aldık. Seyirciyle oynadık. Gerçekten çok özlemişiz seyirciyi. İki takımı da tebrik ediyorum ben. Seyirci için bence izlemesi güzel bir maç oldu. Kazanan taraf olduğumuz için mutluyuz" dedi.

"HEDEFLERİMİZ YÜKSEK"

Tribünlerin kendisine gösterdiği sevgi gösterileri nedeniyle çok mutlu olduğunu ifade eden başarılı voleybolcu, "Çok mutlu oluyorum tribünleri böyle görünce. Voleybolla onlara dokunarak, genç yüreklere bu sevgiyi aşılayabildiysem ne mutlu bana. Ben çok mutlu oluyorum onları ve alkışları görünce. Teşekkür ediyorum onlara" diye konuştu. Son olarak takım olarak hedeflerinin yüksek olduğunu söyleyen Meryem Boz, "Bizim hedeflerimiz her zaman yüksek. Vakıfbank'ın çıtası her zaman yüksek oluyor. Bu oyun gözdağı olarak görülmemeli ama biz her maça aynı şekilde hazırlanacağız. Bundan sonraki kupalara da asılacağız. Umarım başarılı bir sezon olur" açıklamasını yaptı.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Meryem Boz: Bizim hedeflerimiz her zaman yüksek

Meryem Boz: Bizim hedeflerimiz her zaman yüksek

Meryem Boz: Bizim hedeflerimiz her zaman yüksek

Meryem Boz:
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Necmettin Erbakan
Magazin Gülşen Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ahmet Nur Çebi Stefan Kuntz Caner Erkin Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Angela Merkel
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Meryem Boz: 'Bizim hedeflerimiz her zaman yüksek' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 22:12:17. #1.12#