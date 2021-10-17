Mersin'de düzenlenen Soli Pompeiopolis Yüzme Maratonu sona erdi

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesince, bu yıl ilk kez düzenlenen Soli Pompeiopolis Yüzme Maratonu tamamlandı.

Yüzme maratonunun 1200 metrelik kısa parkurunda 29 sporcu, 8 bin 400 metrelik uzun parkurunda ise 40 sporcu yarıştı. Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk Türk kadını Nesrin Olgun Arslan da kısa parkurda mücadele eden katılımcılar arasında yer aldı.

Sporcular, teknelerle organizasyonu takip eden hakemler gözetiminde Akdeniz'in mavi sularında dereceye girmek için kulaç attı. Aileler de sporculara kıyı şeridinden destek verdi.

Kısa parkuru, kadınlarda Fatma Nisa Arıcı, erkeklerde Cem Yaşar birincilikle tamamladı. Uzun parkuru, kadınlarda Ada Liza Çelik, erkeklerde Eren Yarar ilk sırada bitirdi.

Kötü hava nedeniyle 11 sporcu su kızağıyla karaya çıkarıldı

Organizasyonun uzun parkur etabı sırasında denizdeki 11 sporcu, hava muhalefeti nedeniyle görevli hakemlerin kararıyla "jet ski" olarak bilinen su kızağıyla bulundukları yerden alındı. Karaya çıkarılan sporcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Organizasyon kapsamında, el emeği ürünler ile yöresel lezzetlerin satışa sunulduğu Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi Sahili'nde yer alan fuar alanındaki stantlar, rüzgar nedeniyle kaldırıldı.

Törenin yapılacağı platform da şiddetli rüzgar nedeniyle Soli Pompeipolis Parkı'nın içerisine taşındı.

Burada düzenlenen törenle, dereceye giren sporculara madalya ve para ödülü verildi. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de katıldı.