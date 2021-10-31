Mehmet Hüseyin Dalgıç: "Rakibimizi çok iyi analiz ettik. İkinci yarı bize ayak uyduramadılar" - Haberler Spor
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Mehmet Hüseyin Dalgıç: "Rakibimizi çok iyi analiz ettik. İkinci yarı bize ayak uyduramadılar"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Mehmet Hüseyin Dalgıç:

Gençlerbirliği maçı sonrası müsabaka hakkında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, "Biz haftalardır aynı futbolu oynuyoruz fakat bazen sıkıntılar yaşıyoruz.

Gençlerbirliği maçı sonrası müsabaka hakkında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, "Biz haftalardır aynı futbolu oynuyoruz fakat bazen sıkıntılar yaşıyoruz. Rakibimizi çok iyi analiz ettik. Bize ikinci yarı ayak uyduramadılar" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 11'inci haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden İstanbulspor'da maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Sorumlu Mehmet Hüseyin Dalgıç, "Bugün önemli bir takımla oynadık. Galibiyetten ziyade bizim ortaya koyduğumuz bu futbol çok önemliydi. Biz haftalardır aynı futbolu oynuyoruz fakat bazen sıkıntılar yaşıyoruz. Rakibimizi çok iyi analiz ettik. Bize ikinci yarı ayak uyduramadılar. Sevinçliyiz, Gençlerbirliği'ne de bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

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