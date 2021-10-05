Mbappe, PSG'deki mutsuzluğunu gizlemedi: Messi ile alakası yok, R.Madrid hayalimin kulübü - Haberler Spor
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Mbappe, PSG'deki mutsuzluğunu gizlemedi: Messi ile alakası yok, R.Madrid hayalimin kulübü

Haberler.com - Haberler | Spor

Kylian Mbappe, PSG'den ayrılmak istediği iddialarını doğruladı. L'Equip'e konuşan Fransız yıldız, "Temmuz ayında gitmek istediğimi söyledim. Messi ile bu durumun alakası yok. O mükemmel bir oyuncu. Ama şu an kafaca çok yorgunum. Real Madrid hayalimin kulübü. Real Madrid'e gitmek istediğim doğru" açıklamasını yaptı.

Kylian Mbappe, ayrılık ateşini yaktı. Sezon başında takımdan ayrılmak isteyen Fransız yıldız, duygularını gizlemedi. Mbappe'nin mutsuzluğu son açıklamalarıyla da sabitlendi.

Mbappe, PSG'den ayrılmak istediğini doğruladı: Messi ile alakası yok, R.Madrid hayalimin kulübü

"MESSİ İLE ALAKASI YOK"

Messi'den dolayı gitmek istediği iddiasına Mbappe, "O mükemmel bir futbolcu. Neymar'a da saha içinde kızdım. Pas atmayınca 'Serseri' dedim. Saha içinde böyle şeyler olur. Büyütmeye gerek yok. Ben Messi gelmeden önce ayrılmak istediğimi söyledim. Takımıma para kazandırmak istedim" dedi.

Mbappe, PSG'den ayrılmak istediğini doğruladı: Messi ile alakası yok, R.Madrid hayalimin kulübü

"REAL HAYALLERİMİN KULÜBÜ"

Real Madrid'de oynamayı hayal ettiğini söyleyen yıldız futbolcu, "Real Madrid hayallerimin kulübü. Psg'den Real Madrid için ayrılabilirim. Şu anda kafaca çok yorgunum. Sözleşme durumuyla ilgili bir şey söylemek istemiyorum" diye konuştu.

Mbappe, PSG'deki mutsuzluğunu gizlemedi: Messi ile alakası yok, R.Madrid hayalimin kulübü
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Haber: Mbappe, PSG'deki mutsuzluğunu gizlemedi: Messi ile alakası yok, R.Madrid hayalimin kulübü - Haberler Spor
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