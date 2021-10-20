Masaya vurarak, "Onu istemiyorum" demişti! Ali Koç'un hedefindeki Metin Tokat, istifa etti - Haberler Spor
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Masaya vurarak, "Onu istemiyorum" demişti! Ali Koç'un hedefindeki Metin Tokat, istifa etti

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Metin Tokat, Merkez Hakem Kurulu üyeliğinden istifa etti. Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasından sonra Başkan Ali Koç, harekete geçeceklerini ifade etmişti. Koç, sezon başlamadan düzenlediği basın toplantısında "Metin Tokat orada oturamaz, olmamalı. Olamaz arkadaş, sebeplerini biliyorsunuz" diyerek masaya vurmuştu. Metin Tokat, Trabzonspor maçından sonra MHK'deki görevinden ayrıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sezon öncesi takımın başına gelecek hoca, kurulacak kadro, ekonomik tablo temelinde düzenlediği basın toplantısında Tff ve MHK konularına değinmişti. Başkan Koç, Metin Tokat'ı açıkça hedef gösterdiği sırada öfkelenip masaya vurmuştu.

Koç, "Tokat, hakem atamalarında olamaz arkadaş! Olamaz! Olmamalı da! Sebeplerini hepiniz biliyorsunuz" demişti.

Masaya vurarak, 'Onu istemiyorum' demişti! Ali Koç'un hedefindeki Metin Tokat, MHK'den ayrıldı

"FERHAT GÜNDOĞDU ATANDI"

TFF'den yapılan açıklamada "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu'nda Metin Tokat'ın istifası üzerine yeni atamada bulundu. Buna göre Ferhat Gündoğdu, Merkez Hakem Kurulu üyesi olarak atandı" ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor karşılaşmasından sonra camiayı hareketlendiren Başkan Koç'tan sonra bu istifanın gelmesi manidar oldu. TFF ve MHK'de daha fazla istifaların geleceği konuşuluyor.

Masaya vurarak, 'Onu istemiyorum' demişti! Ali Koç'un hedefindeki Metin Tokat, MHK'den ayrıldı

Masaya vurarak,
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