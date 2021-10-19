Manisa FK'da Taner Savut döndü

TFF 1'inci Lig'de Adanaspor yenilgisi sonrası tek maç görev yapan teknik direktör Naci Şensoy'un yanı sıra sportif direktör Serkan İşyapan'la yollarını ayıran Manisa Futbol Kulübü, sportif direktörlüğe Taner Savut'u geri döndürdü. Siyah-beyazlılarda 2'nci Lig'de namağlup şampiyon olunan geçen sezon aynı görevde bulunan Taner Savut, Başkan Mevlüt Aktan'ın yer aldığı imza töreniyle kulüpte yeniden işbaşı yaptı. Sportif direktör Savut, yeniden Manisa FK ailesine katıldığı için mutlu olduğunu belirtip, "Geçen sezon yaşadığımız başarıların ardından çocuklarımın eğitiminden kaynaklı bir ayrılık yaşadık. Başkanımız o zaman da bu kulübün kapılarının bana her zaman açık olduğunu söylemişti. Kısa süren bu ayrılığın ardından yeniden bir aradayız" dedi.

Taner Savut, "İnşallah geçen sezon yakaladığımız başarıların üzerine koyarak hep birlikte çalışacağız. Her iki taraf için de hayırlı olsun" açıklamasını yaptı. Savut'u yeniden Manisa FK bünyesinde görmekten dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Mevlüt Aktan ise, "Taner Savut ile geçen sezon sonunda istemediğimiz bir ayrılık yaşadık. Taner Savut'u yeniden aramızda görmekten dolayı mutluyuz. Geçen sezon takımımızda başarılı bir sezon geçirdi. Bu başarıların önümüzdeki süreçte de devam edeceğine inanıyorum. Hem Taner Savut hem de kulübümüze hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Manisa FK, teknik direktörlük görevine de Naci Şensoy'un yerine Turgay Altay'ı getirmişti.