Manchester United taraftarının ayarı hepten bozuldu! Saçları döküldüğü için kulübe dava açıyor
Andrew Tryan isimli Manchester United taraftarı daha önce benzeri görülmemiş bir sebepten ötürü hukuki yollara başvurmaya hazırlanıyor. Sinir ve stresten ötürü saçlarının dökülmesinden Manchester United'ı sorumlu tutan taraftar, kulübe dava açacak.
Manchester United'ın kötü gidişatı taraftarı isyan ettirdi. Son olarak Liverpool'a karşı 5-0'lık tarihi bir hezimet yaşayan Kırmızı Şeytanlar'da bir taraftar yaşadığı büyük üzüntünün ardından harekete geçti.
SİNİR VE STRESTEN SAÇLARI DÖKÜLDÜ
Kırmızı Şeytanlar'ın Andrew Tryan isimli taraftarı tarihte benzeri olmayan bir sebepten dolayı kulübü mahkemeye veriyor. Tryan sinir ve stresten dolayı saçlarının dökülmesinden sorumlu tuttuğu Manchester United'a dava açacak.
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