Kuntz'tan sürpriz hamle! Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti - Haberler Spor
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Kuntz'tan sürpriz hamle! Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti

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A Milli Takım'ın Norveç maçına saatler kala ilk 11'de sürpriz bir değişiklik yaşandı. Kuntz, taktiksel çalışmalarda Yusuf Yazıcı'yı kanatta denemişti ancak bugün Kerem Aktürkoğlu ile başlama kararı aldığı belirtildi. Norveç maçında kanatlarda Cengiz ve Kerem olacak. On numarada Hakan, forvette ise Burak Yılmaz ilk 11'de başlayacak.

Stefan Kuntz, ilk 11'de son dakika değişikliğine gitti ve kanatta oynatacağı bir ismi değiştirdi. Fanatik'in haberine son dakikada Yusuf Yazıcı'nın yerine Kerem Aktürkoğlu monte edildi. 21.45'te başlayacak bu karşılaşmada Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü forma giyemeyecek.

Kuntz'tan son dakika hamlesi! Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti

İşte Norveç maçında sahaya çıkması beklenen ilk 11: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Serdar Aziz, Caner Erkin, Berat Özdemir, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu ve Burak Yılmaz.

Kuntz'tan sürpriz hamle! Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti
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