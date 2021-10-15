Max Kruse, Fenerbahçe'deki maaşını bizzat açıkladı! Kariyerinde daha çok kazandığı başka kulüp yok - Haberler Spor
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Max Kruse, Fenerbahçe'deki maaşını bizzat açıkladı! Kariyerinde daha çok kazandığı başka kulüp yok

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Max Kruse, Fenerbahçe'deki maaşını bizzat açıkladı! Kariyerinde daha çok kazandığı başka kulüp yok

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Max Kruse, sarı-lacivertlilerde oynadığı dönemde aldığı maaşı YouTube için çekilen bir videoda duyurdu. Deneyimli futbolcu, "Fenerbahçe'den yılda 3 milyon euro net maaş aldım" açıklamasında bulundu. Alman basını, Kruse'nin kariyerindeki en değerli sözleşmesini sarı-lacivertlilerle yaptığını vurguladı.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Union Berlin'in yolunu tutan Max Kruse, sarı-lacivertlilerde oynadığı dönemle ilgili açıklamalarda bulundu. Bir YouTube programına katılan Alman futbolcu, Türkiye'de kazandığı parayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

EN DEĞERLİ SÖZLEŞMESİNİ FENERBAHÇE'YLE YAPTI

Sporx'te yer alan habere göre; Max Kruse, "Fenerbahçe'den yılda 3 Milyon euro net maaş aldım" açıklamasını yaptı. Alman basını, Max Kruse'nin kariyerindeki en değerli sözleşmesini Fenerbahçe'den aldığını vurguladı. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Union Berlin'e daha düşük bir rakam imza atan Max Kruse, toplam 32 maçta 14 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Max Kruse, Fenerbahçe'de 23 maçta 7 gol ve 8 asistlik katkı yaptı.

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Haber: Max Kruse, Fenerbahçe'deki maaşını bizzat açıkladı! Kariyerinde daha çok kazandığı başka kulüp yok - Haberler Spor
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