"Konyaspor'un teknik direktör Aykut Kocaman'ı yeniden göreve getireceği iddiası"

Süper Lig'de yoluna yenilgisiz devam eden Konya spor, bazı basın yayın organlarında çıkan "Süper Lig'de Aykut Kocaman sürprizi. Eski takımı talip oldu" şeklindeki haberler i yalanladı. Kulüpten "Asılsız habere ilişkin yalanlama" başlığıyla internet sitesinden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

''İLHAN PALUT İLE DEVAM EDECEĞİZ''

"Bir internet sitesinde yer alan 'Süper Lig'de Aykut Kocaman sürprizi! Eski takımı talip oldu' haberi, tamamen hayal ürünüdür. Bilindiği gibi İttifak Holding Konyaspor'umuz, teknik direktörümüz İlhan Palut önderliğinde Süper Lig'de namağlup yoluna devam etmektedir. Hocamız ile karşılıklı saygı, sevgi ve hoşgörüyle yolumuza devam ettiğimizi ve uzun yıllar birlikte çalışmayı hedeflediğimizi belirtmek isteriz. Galatasaray maçı öncesi art niyetle hazırlanan bu ve benzeri haberler e taraftarımızın ve spor kamuoyunun itibar etmemesini önemle rica ederiz."

Konyaspor, Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 3 galibiyet ve 5 beraberlikle 14 puan topladı.

AA - Spor Haberleri