Konyaspor'un teknik direktör Aykut Kocaman'ı yeniden göreve getireceği iddiası - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konyaspor'un teknik direktör Aykut Kocaman'ı yeniden göreve getireceği iddiası

AA - Haberler | Spor
Konyaspor'un teknik direktör Aykut Kocaman'ı yeniden göreve getireceği iddiası

Konyaspor Kulübü'nün teknik direktör Aykut Kocaman'ı yeniden göreve getireceği yönünde haberler basında yer aldı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada teknik direktör İlhan Palut ile yola devam edileceği belirtilerek iddialar yalanlandı.

Süper Lig'de yoluna yenilgisiz devam eden Konya spor, bazı basın yayın organlarında çıkan "Süper Lig'de Aykut Kocaman sürprizi. Eski takımı talip oldu" şeklindeki haberler i yalanladı. Kulüpten "Asılsız habere ilişkin yalanlama" başlığıyla internet sitesinden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

''İLHAN PALUT İLE DEVAM EDECEĞİZ''

"Bir internet sitesinde yer alan 'Süper Lig'de Aykut Kocaman sürprizi! Eski takımı talip oldu' haberi, tamamen hayal ürünüdür. Bilindiği gibi İttifak Holding Konyaspor'umuz, teknik direktörümüz İlhan Palut önderliğinde Süper Lig'de namağlup yoluna devam etmektedir. Hocamız ile karşılıklı saygı, sevgi ve hoşgörüyle yolumuza devam ettiğimizi ve uzun yıllar birlikte çalışmayı hedeflediğimizi belirtmek isteriz. Galatasaray maçı öncesi art niyetle hazırlanan bu ve benzeri haberler e taraftarımızın ve spor kamuoyunun itibar etmemesini önemle rica ederiz."

Konyaspor, Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 3 galibiyet ve 5 beraberlikle 14 puan topladı.

AA - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Doğruluk Kontrolü
"Konyaspor'un teknik direktör Aykut Kocaman'ı yeniden göreve getireceği iddiası"
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

"Konyaspor Kulübü'nün teknik direktör Aykut Kocaman'ı yeniden göreve getireceği yönünde haberler basında yer aldı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada teknik direktör İlhan Palut ile yola devam edileceği belirtilerek iddialar yalanlandı."

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Binali Yıldırım Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Aleyna Tilki Amelia Hamlin Mustafa Keser
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Aykut Kocaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Konyaspor'un teknik direktör Aykut Kocaman'ı yeniden göreve getireceği iddiası - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 15:58:30. #1.12#