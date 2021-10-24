Kocaelispor-Gençlerbirliği maçının ardından

TFF 1. Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybeden Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, ilk yarıdaki oyunlarını ikinci yarıya taşıyamadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akçay, üst üste 4 maç galip geldikten sonra sahalarında bu maçı da kazanmak istediklerini ancak başaramadıklarını ifade etti.

"Üzgün değilim. Maçı kaybetmiş olabiliriz ancak futbolun içinde bu var." diyen Akçay, şunları kaydetti:

"Takımıma güvenim her zamankinden daha da arttı. Taraftarımız için üzgünüm. Onlardan özür diliyoruz. Takımlarını iç sahada galip görmek istiyorlardı. Bunun için elimizden geleni de yaptık ancak yedek kulübesinden gelenlerin katkısı oldukça azdı. Bunun üzerinde biraz daha duracağız. Gerek psikolojik, gerek fiziksel olarak onların daha iyi hazırlanması için çaba göstereceğiz. Uzun bir yolculuğumuz var. Yolculuk esnasında zaman zaman bu tip maçlar yaşanacaktır. Önümüze bakacağız. Taktik olarak ilk yarıdaki oyunumuzu devam ettiremedik. Maç berabere de bitebilirdi. Rakip oyuncu 30 metreden bir vuruş yaptı, kalecinin talihsizliği, tutamadı. Bunları anlatmanın bir faydası yok. Nihayetinde yenildik."

Diyadin: "

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, son 4 haftada 10 puan topladıklarını anımsatırken, milli maç arası ve bay geçilen haftayla birlikte uzun bir araları olduğunu, ardından zorlu Kocaeli deplasmanına geldiklerini anlattı.

Bütçe ve kadro derinliği olarak kendilerinden farklı bir rakibe karşı mücadele verdiklerini dile getiren Diyadin, ligin en önemli özelliğinin, her maçı final havasında oynama zorunluluğu olduğunu kaydetti.

Diyadin, şu görüşlerini aktardı:

"Taraftarını arkasına almış Kocaelispor, 22-23 yaş ortalaması bir takımla oynarken, zaman zaman etkilenme oluyor. Oyun üstünlüğünü belirli bir dönemden sonra ele alacağımızı düşünüyordum. Kocaelispor'un kontratakta etkili olabileceğini biliyorduk. Nitekim gol de öyle geldi. İlk yarı böyle 2-3 pozisyon daha var ama süre geçtikçe oyun üstünlüğü bize geçti. İkinci yarıda oyun üstünlüğünü tamamen ele aldık. Yenilseydik bizim adımıza yazık olurdu. Hem oyun hem de skor olarak galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Bunu burada bırakıp, önümüze bakmamız lazım. Bu ligde herkesin birbirini yenme şansı var. Her haftaya final gibi hazırlanmamız gerekiyor. Bu tip maçları kazanmanın, ancak devamını getirdiğinizde bir önemi olur. Genç bir yaş ortalamamız var. İnşallah çıkışımız devam eder."

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