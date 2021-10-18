Kızılcabölükspor dibe demir attı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kızılcabölükspor dibe demir attı

Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Spor
Kızılcabölükspor dibe demir attı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta çıktığı 8 maçta galibiyet alamayan, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunan Kızılcabölükspor, puan tablosunda son sıradan kurtulamadı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta çıktığı 8 maçta galibiyet alamayan, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunan Kızılcabölükspor, puan tablosunda son sıradan kurtulamadı. Kızılcabölükspor, 8'inci hafta karşılaşmasında konuk olduğu Malatya Yeşilyurt Belediyespor'a 2-1 mağlup olarak kötü gidişini sürdürdü. Karşılaşmada Kıvanç Salihoğlu'nun 16'ncı dakikadaki golüyle öne geçen Kızılcabölükspor, üstünlüğünü koruyamadı. Ev sahibi takımın 23'te Volkan Serim ve 62'de Alpay Aldemir ile bulduğu gollere engel olamayan Kızılcabölükspor, bu maçtan da puansız ayrıldı. Ligde galibiyete hasret kalan sarı-kırmızılı ekip, 3 puanı unuttu. Bu sezon çıktığı karşılaşmalarda 5 mağlubiyet ve 3 beraberliği bulunan Kızılcabölükspor, haftayı 3 puanla 19'uncu sırada tamamladı.


Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen İdo Tatlıses Demet Akalın Nihal Yalçın
Spor Stefan Kuntz Ali Şansalan Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kızılcabölükspor dibe demir attı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 13:17:19. #1.11#