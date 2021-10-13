Bir dönem Antalyaspor'da da forma giyen Samir Nasri'nin eski halinden eser yok - Haberler Spor
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Bir dönem Antalyaspor'da da forma giyen Samir Nasri'nin eski halinden eser yok

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Spor

Bir dönem Antalyaspor'da forma giyen ve geçtiğimiz günlerde emekliye ayrıldığını açıklayan Samir Nasri'nin son hali görenleri şaşkına çeviriyor. 34 yaşındaki Nasri, aldığı fazla kilolarla dikkat çekti.

Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da da forma giyen Fransız futbolcu Samir Nasri, emekliye ayrıldığını açıklamıştı.

34 yaşındaki Nasri'nin ortaya çıkan son hali futbolseverleri şaşırttı. Nasri, Unicef ve Drogba Vakfı'nın Fildişi Sahilli çocukların eğitim erişimine katkı sağlamak için düzenlediği yardım maçında sahaya çıktı. Bir hayli kilo aldığı ve göbeğinin çıktığı görülen Fransız eski futbolcunun görüntüsü, futbolseverleri şaşkına çevirdi.

Kısa süre önce futbolu bırakan eski Antalyasporlu Samir Nasri'nin son hali şaşırttı

Fransız basınına konuşan 34 yaşındaki Nasri, özellikle doping cezası almasının ardından futbola odaklanmakta zorlandığını belirterek, "O dönem beni çok yaraladı ve futbolla ilişkimi değiştirdi. Bu nedenle bırakma kararı aldım. Asla doping yapmadım, haksızlığa uğradım. Sakatlığım için vitamin takviyesi almıştım ve bunun kurbanı oldum." ifadelerini kullandı.

Bir dönem Antalyaspor'da da forma giyen Samir Nasri'nin eski halinden eser yok

Futbol kariyerinde Olympique Marsilya, Manchester City, Arsenal ve Sevilla gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarında forma giyen Nasri, 2017-18 yılları arasında ise Antalyaspor'da görev almıştı. 2018'de doping cezası alan Nasri, 12 ay sahalardan uzak kalmıştı. Cezayir asıllı Fransız orta saha oyuncusu, son olarak West Ham United ve Anderlecht'te forma giymesinin ardından geçen yıldan bu yana boşta kalmıştı.

Fransa Milli Takımı'nda 41 maçta 5 gole imza atan Samir Nasri, kulüp kariyerinde ise 522 karşılaşmada 73 kez ağları sarstı.

Bir dönem Antalyaspor'da da forma giyen Samir Nasri'nin eski halinden eser yok
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Servet Uzun
Servet Uzun
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Haber: Bir dönem Antalyaspor'da da forma giyen Samir Nasri'nin eski halinden eser yok - Haberler Spor
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