İki efsane burun buruna geldi! Khabib ile Ronaldo'nun o anlarına yağmur gibi beğeni yağdı
UFC kafes dövüşünün efsane isimlerinden Khabib Nurmagomedov ile Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kafa kafaya geldiği anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Khabib Nurmagomedov o anları hesabından paylaşırken, "O şimdiye kadarkilerin en iyisi" notunu düştü.
Harika bir kariyerin ardından emekli olan ünlü dövüşçü Khabib Nurmagomedov, dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'yla bir araya geldi. Yakın arkadaş oldukları bilinen ikilinin çektikleri video sosyal medyada gündeme oturdu.
"İŞİNİ YAPMAYA DEVAM ET ŞAMPİYON"
Ronaldo'yla kafa kafaya geldikleri anı Khabib, "O şimdiye kadarkilerin en iyisi. İşini yapmaya devam et şampiyon, dünyadaki milyonlarca insana ilham veriyorsun" notuyla paylaştı.
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