İki efsane burun buruna geldi! Khabib ile Ronaldo'nun o anlarına yağmur gibi beğeni yağdı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İki efsane burun buruna geldi! Khabib ile Ronaldo'nun o anlarına yağmur gibi beğeni yağdı

Haberler.com - Haberler | Spor

UFC kafes dövüşünün efsane isimlerinden Khabib Nurmagomedov ile Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kafa kafaya geldiği anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Khabib Nurmagomedov o anları hesabından paylaşırken, "O şimdiye kadarkilerin en iyisi" notunu düştü.

Harika bir kariyerin ardından emekli olan ünlü dövüşçü Khabib Nurmagomedov, dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'yla bir araya geldi. Yakın arkadaş oldukları bilinen ikilinin çektikleri video sosyal medyada gündeme oturdu.

Khabib ile Ronaldo kafa kafaya geldi! O anlara yağmur gibi beğeni yağdı

"İŞİNİ YAPMAYA DEVAM ET ŞAMPİYON"

Ronaldo'yla kafa kafaya geldikleri anı Khabib, "O şimdiye kadarkilerin en iyisi. İşini yapmaya devam et şampiyon, dünyadaki milyonlarca insana ilham veriyorsun" notuyla paylaştı.

İki efsane burun buruna geldi! Khabib ile Ronaldo'nun o anlarına yağmur gibi beğeni yağdı
Haberler.com - Spor Haberleri
Milli yıldız Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı

Milli yıldız Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı

 Manchester United'da Ronaldo kaos çıkarttı! Ayrılık an meselesi

Manchester United'da Ronaldo kaos çıkarttı! Ayrılık an meselesi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Necmettin Erbakan
Magazin Gülşen Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Stefan Kuntz Ahmet Nur Çebi Caner Erkin Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Angela Merkel Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İki efsane burun buruna geldi! Khabib ile Ronaldo'nun o anlarına yağmur gibi beğeni yağdı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 22:12:33. #1.12#