Kayserisporlu Gökhan Sazdağı baba oldu

KAYSERİ (İHA) - Yukatel Kayserispor'un başarılı futbolcusu Gökhan Sazdağı ilk kez baba oldu.

Yukatel Kayserispor'a sezon başında Boluspor'dan transfer edilen futbolcu Gökhan Sazdağı, ilk kez baba olma sevinci yaşadı. Gökhan'ın eşi Safiye Sazdağı, Kayseri'deki özel bir hastanede sağlıklı bir erkek bebeği dünyaya getirdi.

Sazdağı ailesi, dünyaya gelen minik çocuğuna Duha ismini koydu.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet