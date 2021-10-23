Kayserispor'un kaptanı Bernard Mensah, Konyaspor yenilgisinin ardından kanlar içinde kalan bacağını paylaştı
Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor, deplasmanda Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takımın yıldızı Bernard Mensah karşılaşmanın ardından kanlar içinde kalan bacağını, "Çok iyi hakem" notuyla paylaştı.
Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor, deplasmanda Konyaspor'la karşılaştı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçı 2-0 kaybeden Kayseri ekibinde Bernard Mensah karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
"ÇOK İYİ HAKEM"
Kayserispor'da Bernard Mensah karşılaşmanın ardından maçın hakemi Sarper Barış Saka'yı eleştirirken sosyal medyadan çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılı takımın kaptanı, kanlar içinde kalan bacağını "Çok iyi hakem" notuyla paylaştı.
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