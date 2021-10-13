KASK Akademi Niğde'ye hazırlanıyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KASK Akademi Niğde'ye hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
KASK Akademi Niğde'ye hazırlanıyor

Voleybol Kadınlar İkinci Lig 12. Grup'ta yeni sezon, hafta sonu oynanacak olan maçlar ile başlayacak.

KAYSERİ (İHA) - Voleybol Kadınlar İkinci Lig 12. Grup'ta yeni sezon, hafta sonu oynanacak olan maçlar ile başlayacak. Kayseri temsilcisi KASK Akademi, sezonun ilk maçında Niğde Belediye'yi konuk edecek.

Kayseri'nin kadın voleybolundaki lokomotifi Kayseri OSB Teknik Koleji'nin alt yapı takımı yeni sezonda Voleybol 2.Ligi'nde mücadele edecek. Hafta sonunda başlayacak olan yeni sezonun ilk maçında Kayseri Voleybol, Niğde Belediye'yi konuk edecek. Antrenör Seher Şahin gözetiminde Niğde maçına hazırlanan KASK Akademi, yoğun antrenman temposu ile hazırlıklarını sürdürüyor.

Alt yapı oyuncularının tecrübe kazanması adına kurulan KASK Akademi, sezona galibiyetle başlamak istiyor. Kayseri ekibi, Niğde maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idman ile sürdürecek.

Voleybol 2.Lig Kadınlar 12.Grup'ta ilk hafta programı ise şu şekilde:

17 Ekim Pazar

12: 00 KASK Akademi-Niğde Bld.

14: 00 Kuzeyboru Altyapı-Mersin Yenişehir Bld. İhtisas

14: 00 Aksaray 1989 Spor-Tarsus Bld.

14: 00 Konya Anka Gençlik-Günseven Şalgam Ereğli Bld. - KAYSERİ

KASK Akademi Niğde'ye hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Genç yaşında voleybolu bırakan Kayla'nın yeni mesleği şaşırttı! Cebini doldurdu

Genç yaşında voleybolu bırakan Kayla'nın yeni mesleği şaşırttı! Cebini doldurdu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İdo Tatlıses Seda Sayan
Spor Sergen Yalçın İdo Tatlıses Serdar Aziz
Tüm Haberler Güzel Sözler Gazeteler Kemal Kılıçdaroğlu Binali Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: KASK Akademi Niğde'ye hazırlanıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 12:35:19. #1.13#