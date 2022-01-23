Kasımpaşa-Kayserispor maçı öncesi statta hazırlıklar tamam - Haberler Spor
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Kasımpaşa-Kayserispor maçı öncesi statta hazırlıklar tamam

Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 23. haftasında oynanacak Kasımpaşa - Yukatel Kayserispor maçı öncesi Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda kar temizliği yapıldı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 23. haftasında oynanacak Kasımpaşa - Yukatel Kayserispor maçı öncesi Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda kar temizliği yapıldı.

Bugün saat 13.30'da başlayacak mücadele öncesi stat görevlilerinin tribünlerdeki ve saha zeminindeki karları temizlediği görüldü.

- İstanbul

Kasımpaşa-Kayserispor maçı öncesi statta hazırlıklar tamam

Kasımpaşa-Kayserispor maçı öncesi statta hazırlıklar tamam

Kasımpaşa-Kayserispor maçı öncesi statta hazırlıklar tamam

Kasımpaşa-Kayserispor maçı öncesi statta hazırlıklar tamam

Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Kasımpaşa, DHA, Spor, Güncel, Haber

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