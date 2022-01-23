Kasımpaşa-Kayserispor maçı öncesi statta hazırlıklar tamam
Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker - Haberler | Spor
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 23. haftasında oynanacak Kasımpaşa - Yukatel Kayserispor maçı öncesi Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda kar temizliği yapıldı.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 23. haftasında oynanacak Kasımpaşa - Yukatel Kayserispor maçı öncesi Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda kar temizliği yapıldı.
Bugün saat 13.30'da başlayacak mücadele öncesi stat görevlilerinin tribünlerdeki ve saha zeminindeki karları temizlediği görüldü.
- İstanbul