Kasımpaşa'da teknik direktör Cihat Arslan'la yollar ayrıldı

Kasımpaşa'da Cihat Arslan dönemi resmen sona erdi. 8 haftadır galibiyet alamayan ve 6 puanla düşme hattında bulunan İstanbul ekibinde, teknik direktör Cihat Arslan'la karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

9 MAÇTA, 1 GALİBİYET ALDI

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Cihat Arslan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Cihat Arslan'a kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Kasımpaşa, Cihat Arslan yönetiminde ligde çıktığı 9 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

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