Karadeniz derbisi nefes kesti! Trabzonspor geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi

Karadeniz derbisinde lider Trabzonspor hata yapmadı. Bordo-mavililer, Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada Çaykur Rizespor'u geriye düştüğü maçta 2-1 yendi.

TRABZONSPOR LİDERLİĞİ PERÇİNLEDİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Çaykur Rizespor, 22. dakikada Djokovic'in penaltıdan attığı golle öne geçti. Bu dakikadan itibaren rakip kalede baskısını artıran Trabzonspor, 43. dakikada Djaniny'nin penaltıdan attığı golle skora denge getirdi. 73. dakikada Nwakaeme sahneye çıkarak takımına galibiyeti getiren golü attı ve bordo-mavililer sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu galibiyetle puanını 27'ye yükselten Trabzonspor maç fazlasıyla en yakın rakipleri Hatay, Beşiktaş ve Alanya'ye 7 puan fark attı.

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