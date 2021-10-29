Karadeniz derbisi nefes kesti! Trabzonspor geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi - Haberler Spor
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Karadeniz derbisi nefes kesti! Trabzonspor geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi

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Karadeniz derbisi nefes kesti! Trabzonspor geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi

Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Geriye düştüğü maçta rakibini yenmeyi başaran bordo-mavililer namağlup liderliğini perçinlerken maç fazlasıyla en yakın rakibine 7 puan fark attı.

Karadeniz derbisinde lider Trabzonspor hata yapmadı. Bordo-mavililer, Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada Çaykur Rizespor'u geriye düştüğü maçta 2-1 yendi.

TRABZONSPOR LİDERLİĞİ PERÇİNLEDİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Çaykur Rizespor, 22. dakikada Djokovic'in penaltıdan attığı golle öne geçti. Bu dakikadan itibaren rakip kalede baskısını artıran Trabzonspor, 43. dakikada Djaniny'nin penaltıdan attığı golle skora denge getirdi. 73. dakikada Nwakaeme sahneye çıkarak takımına galibiyeti getiren golü attı ve bordo-mavililer sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu galibiyetle puanını 27'ye yükselten Trabzonspor maç fazlasıyla en yakın rakipleri Hatay, Beşiktaş ve Alanya'ye 7 puan fark attı.

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