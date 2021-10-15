Kara Kartal zirve yolunda ağır yaralı! Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'e 3-2 yenildi

Başakşehir, zirve hesapları yapan Beşiktaş'ı eli boş gönderdi. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 3-2 kaybederken, maç fazlasıyla lider olma fırsatını kaçırdı ve 17 puanla 3. sırada kaldı.

OKAKA DUBLE YAPTI

Karşılaşmanın ilk yarısı pozisyon olarak oldukça kısır geçerken Başakşehir, 41. dakikada Okaka'yla öne geçti ve ilk 45 dakika 1-0 sona erdi. İkinci yarıya değişikliklerle başlayan siyah-beyazlılarda Necip, Teixeira ve Larin oyuna dahil edildi. Değişiklikler meyvesini verirken 59. dakikada Alex Teixeira, Volkan Babacan'ın büyük hatasında topu ağlara yolladı ve skora dengeyi getirdi. Turuncu-lacivertliler, 83. dakikada Okaka ve 85. dakikada Gulbrandsen'le farkı 2'ye çıkardı. 90+1. dakikada ise Batshuayi penaltıdan skoru belirleyen golü attı ve maç 3-2 sona erdi.

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