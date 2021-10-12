Kanınız donacak! Maradona'nın 16 yaşındaki kıza tecavüz videosu sansasyon yarattı

Futbolun gelmiş geçmiş en büyük efsanelerinden biri olarak gösterilen Diego Armando Maradona, hem kariyeri hem de hocalık döneminde pek çok skandala karıştırmıştı. Uyuşturucu maddelerle problemi olduğunu açıkça ifade eden Maradona hakkında yeni bir skandal daha gündeme geldi. Kübalı Mavys Alvarez, 2000 yılında 16 yaşında Maradona'nın kendisine yaşattıklarını anlattı. Alvarez, süren davanın detaylarından bahsetti.

"BANA ESTETİK YAPTIRTTI"

İngiliz ve Arjantin basındaki kaynaklarda konuyla ilgili verilen detaylar farklılık gösteriyor. Kübalı kadının Maradona'ya arkadaşları tarafından pazarlandığı iddiası daha ağır basıyor. Maradona'nın ve Alveriz'in yatakta yoğun uyuşturucu madde etkisi altında olduğu belirtiliyor. Alvarez, Maradona'nın 16 yaşında kendisine zorla estetik yaptırttığını ve pazarladığını öne sürdü. Zorla uyuşturucu kullandırıp, cinsel tacizde bulunduğunu da iddia etti. Ortaya çıkan yatak görüntüleri dış basını da salladı.

"MARADONA'DAN KORKTU"

Kübalı kadının 20 yıl sonra neden konuştuğuyla ilgili çeşitli tartışmalar da var. Alvarez'in avukatı Gaston Marano, "Fidel Castro ve Diego Maradona'dan korktuğun dolayı konuşamadı. Konuşmak için ölmesini beklemek zorundaydı" ifadelerini kullandı.

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