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Kanarya'nın yıldızı geri döndü! Konya-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

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Kanarya'nın yıldızı geri döndü! Konya-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'la karşılaşıyor. Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde Mesut Özil kadroya alınmazken teknik direktör Vitor Pereira bu maçta hücum hattında Pelkas, Rossi ve Valencia'ya şans verdi. Öte yandan Fenerbahçe'de cezası sona eren Kim-Min Jae mücadeleye ilk 11'de başlayacak.

Ligde peş peşe mağlubiyetler alarak liderliği kaptıran Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'u yenerek zirveyle puan farkının açılmasını engellemek istiyor. Trabzonspor ve Alanya yenilgilerinin ardından 3 puan hasretini sonlandırmak isteyen sarı-lacivertliler maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

LUIZ GUSTAVO CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de cezalı Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra Serdar Aziz ve Mesut Özil maçta forma giyemeyecek. Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İŞTE İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Guilherme, Abdülkerim, Ahmet, Skubic, Bytqi, Amir, Oğulcan, Serdar, Endri, Hassan

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Min Jae, Tisserand, Nazım, Gustavo, Ferdi, Zajc, Rossi, Pelkas, Valencia

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