Juventus'ta kaçan balık çok büyük! Eski yöneticiden taraftarı yıkacak Haaland itirafı

Borussia Dortmund forması altında fırtınalar estiren Erling Haaland'la ilgili Juventus eski CEO'su Giuseppe Marotta çarpıcı bir itirafta bulundu. Marotta Molde'de oynadığı dönemde Norveçli golcüyü 2-3 milyon euroya transfer edebileceğini ancak kulübün transfere onay vermediğini belirtti.

"ÇOK BÜYÜK PİŞMANLIKLARIM VAR"

Sporx'te yer alan habere göre; o dönemde Norveçli yıldızı almamanın büyük hata olduğunu söyleyen Marotta, "Çok büyük pişmanlıklarım var, sonuncusu da Haaland. Juventus'a 2-3 milyon euro bonservisle getirebilirdik. Böylesine yetenekleri bulduğunda bütçenin ötesine geçme gücün olması gerekiyor. Haaland şu anda Avrupa'nın en iyilerinden biri. İtalya'ya gelir mi? Kesinlikle gelmez. Premier Lig veya La Liga ile aramızda büyük fark var. Biz geçiş ligiyiz, son durak değiliz." ifadelerini kullandı.

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