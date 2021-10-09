Josef'e sürpriz talip! Beşiktaş, takımın bel kemiğini kaybetmemek için harekete geçti - Haberler Spor
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Josef'e sürpriz talip! Beşiktaş, takımın bel kemiğini kaybetmemek için harekete geçti

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Beşiktaş'ta takımın değişilmez ismi olan Josef de Souza'ya sürpriz bir talip çıktı. Sezon sonunda siyah-beyazlılarla sözleşmesi bitecek Brezilyalı orta saha için Gremio harekete geçti. Önceliği Beşiktaş'ta kalmak olan Josef, yönetimden 3 yıllık sözleşme istiyor.

Beşiktaş'ın geçen sezon yaşadığı şampiyonlukta büyük payı olan Josef De Souza, bu sezonda takımın bel kemiği durumunda. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı futbolcuya ülkesinden sürpriz bir talip çıktı.

KARİYERİNE BEŞİKTAŞ'TA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Akşam'da yer alan habere göre; Siyah-Beyazlı Yönetim, 32 yaşındaki oyuncu ile yeni bir sözleşme yapmak istiyor. Ancak başarılı oyuncuya eski takımı Gremio da talip. Gremio yetkilileri Josef ile temasa geçti. Sambacı ise öncelikle Beşiktaş'ta futbol kariyerine devam etmek istiyor.

GÖRÜŞMELERİN KISA SÜRE İÇİNDE SONLANDIRILMASI PLANLANIYOR

Sezon sonunda 33 yaşına basacak olan Josef, Beşiktaş yetkililerinden az 3 yıllık sözleşme istiyor. Yönetim ise 1+1+1 yıllık olmak üzere her yıl yenilenecek bir sözleşme sunmayı düşünüyor. Yapılan görüşmelerin kısa bir süre içinde sonlandırılması planlanıyor. Josef, bu sezon 8 Süper Lig ve 2 Şampiyonlar Ligi maçının tamamında sahada kaldı. Brezilyalı oyuncunun bu süre içinde 1 golü bulunuyor.

Josef'e sürpriz talip! Beşiktaş, takımın bel kemiğini kaybetmemek için harekete geçti
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