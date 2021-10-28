Jose Mourinho'nun stat merdivenlerinde yemek yediği paylaşımına beğeni yağıyor

Roma'nın Cagliari'yi 2-1 yendiği maçta takımın başında olamayan teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.

"SOYUNMA ODASINA GİREMİYORUM"

Napoli'ye karşı oynanan maçta kırmızı kart gördüğü için cezalı duruma düşen Mourinho, takımının başında olamadığı Cagliari maçının ardından çarpıcı bir paylaşıma imza attı. Deneyimli teknik direktör stat merdivenlerinde yemek yediği fotoğrafı paylaşarak, "Maç bitti... 3 puan... İyi yemek (soyunma odasına giremiyorum)" notunu düştü. Portekizli hocanın bu paylaşımı kısa süre içinde yarım milyon beğeni aldı.

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