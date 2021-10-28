Jose Mourinho'nun stat merdivenlerinde yemek yediği paylaşımına beğeni yağıyor
Napoli maçında aldığı ceza sebebiyle Cagliari karşılaşmasında takımın başında olamayan Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından stat merdivenlerinde yemek yediği bir fotoğrafı, "Maç bitti... 3 puan... İyi yemek (soyunma odasına giremiyorum)" notunu düştü. Egosu ve futbol sahalarındaki ilginç çıkışlarıyla bilinen deneyimli hocanın bu paylaşımı kısa süre içinde yarım milyon beğeni aldı.
Roma'nın Cagliari'yi 2-1 yendiği maçta takımın başında olamayan teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.
"SOYUNMA ODASINA GİREMİYORUM"
Napoli'ye karşı oynanan maçta kırmızı kart gördüğü için cezalı duruma düşen Mourinho, takımının başında olamadığı Cagliari maçının ardından çarpıcı bir paylaşıma imza attı. Deneyimli teknik direktör stat merdivenlerinde yemek yediği fotoğrafı paylaşarak, "Maç bitti... 3 puan... İyi yemek (soyunma odasına giremiyorum)" notunu düştü. Portekizli hocanın bu paylaşımı kısa süre içinde yarım milyon beğeni aldı.
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