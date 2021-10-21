Jose Mourinho gözünü Fatih Terim'in yıldızı Marcao'ya dikti! 8 milyon euroyu gözden çıkardılar

Süper Lig'de 9 maç sonunda topladığı 17 puanla 6. sırada yer alan Galatasaray'dan transfer haberler i gelmeye devam ediyor.

MOURINHO SOL AYAKLI STOPER ARIYOR

Giresunspor karşılaşmasında takım arkadaşı Marcao'ya saldıran ve TFF tarafından 8 maçla cezalandırılan Marcao, İtalyan ekibi Roma'nın radarına girdi. Sabah'ın haberine göre takımına sol ayaklı bir stoper arayan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun "Kadromda görmek istiyorum" dediği Brezilyalı yıldız için 8 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi.

LAZIO VE MARSİLYA MAÇLARINA DAMGA VURDU

Fatih Terim'in prenslerinden biri olan ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lazio ve Marsilya maçlarında hatasız oyunuyla dikkat çeken 25 yaşındaki savunmacıyla ilgili teklife Galatasaray'ın ne yanıt vereceği büyük merak konusu olurken, kadrosunda Gianluca Mancini, Roger Ibanez, Marash Kumbulla, Smalling, Fazio gibi stoperler bulunan Roma'nın bu transferi bitirebilmek için her türlü fedakarlığa hazır olduğu ifade edildi.

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