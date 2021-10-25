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İzmir BŞB rakibini bekliyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
İzmir BŞB rakibini bekliyor

HENTBOLDA Kadınlar EHF Avrupa Kupası'nda cumartesi günü oynanan ilk maçta 1 gol farkla 28-27 yenildiği Yunan rakibi AESH Pylea'yı dün 28-19 mağlup ederek adını 3'üncü tura yazdıran İzmir Büyükşehir Belediyespor, yeni rakibini beklemeye başladı.

İZMİR (DHA) -

HENTBOLDA Kadınlar EHF Avrupa Kupası'nda cumartesi günü oynanan ilk maçta 1 gol farkla 28-27 yenildiği Yunan rakibi AESH Pylea'yı dün 28-19 mağlup ederek adını 3'üncü tura yazdıran İzmir Büyükşehir Belediyespor, yeni rakibini beklemeye başladı.

İzmir BŞB'nin Avrupa'daki rakibi 27 Ekim Çarşamba günü çekilecek kurayla belli olacak. İzmirli oyuncular, Pylea zaferi sonrası Celal Atik Spor Salonu'nda büyük sevinç yaşadı.


İzmir BŞB rakibini bekliyor

İzmir BŞB rakibini bekliyor

İzmir BŞB rakibini bekliyor

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