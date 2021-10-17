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İttifak Holding Konyaspor maçından notlar

Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker - Haberler | Spor
İttifak Holding Konyaspor maçından notlar

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray, evinde İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray, evinde İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı. Karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetirken; Kardeşler'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç üstlendi.

Galatasaray, Süper Lig'in 9'uncu haftasında milli aranın ardından evinde Konyaspor'u ağırladı. Ligde son iki maçlık galibiyet serisini sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, bir önceki Çaykur Rizespor maçına göre kadroda 3 değişiklik yaptı. Terim, Feghouli, Babel ve cezalı olan Berkan Kutlu yerine kadroda, Moruthan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu'na şans verdi. Tecrübeli teknik adam; Muslera, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Nelsson, Aanholt, Taylan Antalyalı, Cicaldau, Moruthan, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Mohamed ilk 11'i ile sahaya çıktı.

MARCAO VE BERKAN KUTLU CEZALI

Galatasaray'da ilk hafta oynanan Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı davranış sebebiyle 8 maç ceza alan Marcao ile 8'inci haftadaki Çaykur Rizespor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Berkan Kutlu kadroda yer almadı.

Öte yandan Galatasaray sahaya, "#MemeKanserindeKontrolElinde" yazılı etiketlerle çıktı.

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise, son oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçına göre kadroda 2 değişiklik yaptı. Palut, Ahmed Hassan ve Soner Dikmen'in yerine kadroda Oğulcan Ülgün ve Rahmanovic'e şans verdi. Konyaspor'da Palut, Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Oğulcan Ülgün, Hadziahmetovic, Endri Çekiçi, Serdar Gürler, Bytyqi, Rahmanovic ilk 11'ini sahaya sürdü.


Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker - Spor Haberleri
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