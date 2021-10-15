İstatistikler büyük bir titizlikle hesaplandı! İşte Süper Lig'in muhtemel şampiyonu

Avrupa Lig'lerinin istatistiklerini analiz eden Euro Club Index adlı site, Süper Lig'de sezon sonu oluşacak muhtemel puan durumuna ilişkin tahminini yayınladı. Takımların form durumlar ve kadro yapıları gibi birçok değişkenin baz alındığı hesaplamada Trabzonspor yüzde 29'la şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi.

GALATASARAY, 4. SIRADA GÖSTERİLDİ

Süper Lig'de 8. hafta sonunda liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'nin ise tahminlerde ligi 2. sırada bitirdiği görüldü. Euro Club Index'in tahminlerinde Beşiktaş 3., Galatasaray ise 4. sıraya yerleşti. Küme düşen takımlar ise Göztepe, Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor oldu.

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