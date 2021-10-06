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SPOR İskenderun'da Riekerink, sahaya indi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İskenderun'da Riekerink, sahaya indiUfuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)-TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden İskenderunspor'da Ümit Karan'ın istifasının ardından takımı Jan Olde Riekerink çalıştırmaya başladı.

İskenderun'da Riekerink, sahaya indi

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)-

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden İskenderunspor'da Ümit Karan'ın istifasının ardından takımı Jan Olde Riekerink çalıştırmaya başladı.

Turuncu mavililerin tesislerinde bugün gerçekleştirilen antrenmanda sahaya inen Jan Olde Riekerink, sporcularla tek tek ilgilenerek teknik-taktik çalışmalar yaptırdı. Jan Olde Riekerink'in yönetiminde, yardımcı antrenör Nihat Tümkaya ile çift kale maç gerçekleştirildi. Hedeflerinin 2'nci Lig'e yükselmek olduğunu belirten Jan Olde Riekerink, "Ben kulüpte CEO olarak görev yapıyordum. Ümit Karan ile birlikte çok iyiydik. Maalesef sonuçlar öyle değildi. Kulüp, teknik direktörü değiştirmeye karar verdi. Benim görevi devralmam çok mantıklı geldi. Yalnız her koçun kendine has çalışma tekniği var. Ben de o yüzden burada farklı şeyler yapacağım. Bazen bu şekilde çalışırken takım başarılı da başarısız da olabilir. Bazen koçun kalitesi ile de alakalı değil. O yüzden takıma kendi yöntemlerimle yardımcı olmaya çalışacağım. Umarım takımla bağlantı kuracağız ve sonuçları alacağız? dedi

Jan Olde Riekerink, Türkiye'de olmaktan çok mutlu olduğunu, hala insanlardan saygı ve sevgi gördüğünü sözlerine ekledi.

SPOR İskenderun'da Riekerink, sahaya indi

SPOR İskenderun'da Riekerink, sahaya indi

SPOR İskenderun'da Riekerink, sahaya indi

SPOR İskenderun'da Riekerink, sahaya indi

SPOR İskenderun'da Riekerink, sahaya indi

SPOR İskenderun'da Riekerink, sahaya indi

SPOR İskenderun'da Riekerink, sahaya indi

SPOR İskenderun'da Riekerink, sahaya indi

SPOR İskenderun'da Riekerink, sahaya indi

SPOR İskenderun'da Riekerink, sahaya indi
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