İngiltere'ye bir maç seyircisiz oynama cezası - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İngiltere'ye bir maç seyircisiz oynama cezası

AA / Fatih Erel - Haberler | Spor
İngiltere'ye bir maç seyircisiz oynama cezası

UEFA, İngiltere ile İtalya arasında 11 Temmuz'da Wembley Stadı'nda oynanan EURO 2020 final maçında taraftarlarının stat içinde ve dışında neden olduğu olaylarla ilgili İngiltere'ye bir maç seyircisiz oynama cezası verdi.

UEFA, İngiltere ile İtalya arasında 11 Temmuz'da Wembley Stadı'nda oynanan EURO 2020 final maçında taraftarlarının stat içinde ve dışında neden olduğu olaylarla ilgili İngiltere'ye bir maç seyircisiz oynama cezası verdi.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İngiltere Milli Futbol Takımı'nın evinde yapacağı iki UEFA maçını kapalı kapılar ardında oynamasına, ikinci maçın mevcut karar tarihinden itibaren 2 yıllık bir deneme süresi için askıya alınmasına karar verildi.

Ayrıca, İngiltere Futbol Federasyonuna stat içinde ve çevresinde düzen ve disiplin eksikliği, oyun alanını işgal, nesne fırlatma ve milli marşlar sırasındaki rahatsızlıklar nedeniyle 100 bin avro para cezası verildi.

İtalya'nın kazandığı EURO 2020'nin final mücadelesine biletsiz girmek isteyen İngiliz taraftarlar, polis ve stat görevlileriyle çatışmıştı.

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri
Muhabirin sorusuyla önce şaşırdı, sonra kahkahayı bastı! Sergen Yalçın, kendine has tarzıyla cevap verdi

Muhabirin sorusuyla önce şaşırdı, sonra kahkahayı bastı! Sergen Yalçın, kendine has tarzıyla cevap verdi

 Sergen Yalçın, Sporting maçının kadrosunu paylaştı! Taraftarların beklediği müjde geldi

Sergen Yalçın, Sporting maçının kadrosunu paylaştı! Taraftarların beklediği müjde geldi

 Fuhuş ve uyuşturucu partisinde yakalanan hakem, Beşiktaş'ın maçına atandı

Fuhuş ve uyuşturucu partisinde yakalanan hakem, Beşiktaş'ın maçına atandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title