İngiltere Premier Lig'de isyan! Newcastle'ın en zengin olması kulüpleri ayağa kaldırdı
Premier Lig kulüplerinin çoğunluğu, Newcastle'ın ekonomik avantajlar kazanacak anlaşmalarının finansal rekabeti ortadan kaldıracağını belirterek tedbir alınmasını istedi. Premier Lig'de rekabetin bozulmaması adına mali kuralların denetlenmesi ve değişmesi istendi.
Newcastle United'ı Prens Muhammed bin Selman'ın alması ortalığı karıştırdı. İngiltere Premier Lig kulüpleri finansal rekabetin ortadan kalkacağı gerekçesiyle tedbir alınmasını istedi. Futbolarena'nın aktardığı habere göre; Rekabetin sağlanması adına 18 kulüp bu yönde karar verdi.
ZENGİNLER KARŞI ÇIKTI
Premier Lig'in zengin kulüpleri Newcastle ve Manchester City ise 'hayır' oyu verdi. Yayın haklarından diğer liglere göre daha fazla kazanç elde eden İngiltere'deki düşük ve orta sınıf takımlar, makasın daha da açılmasından korkuyor.
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