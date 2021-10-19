İngiltere Premier Lig'de isyan! Newcastle'ın en zengin olması kulüpleri ayağa kaldırdı

Newcastle United'ı Prens Muhammed bin Selman'ın alması ortalığı karıştırdı. İngiltere Premier Lig kulüpleri finansal rekabetin ortadan kalkacağı gerekçesiyle tedbir alınmasını istedi. Futbolarena'nın aktardığı habere göre; Rekabetin sağlanması adına 18 kulüp bu yönde karar verdi.

ZENGİNLER KARŞI ÇIKTI

Premier Lig'in zengin kulüpleri Newcastle ve Manchester City ise 'hayır' oyu verdi. Yayın haklarından diğer liglere göre daha fazla kazanç elde eden İngiltere'deki düşük ve orta sınıf takımlar, makasın daha da açılmasından korkuyor.

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