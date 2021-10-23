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Galatasaray Nef: 85-92

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Galatasaray Nef: 85-92

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Mehmet Ozan ÇakarANADOLU EFES: Larkin 20, Bryant 14, Moerman 13, Buğrahan Tuncer, Pleiss 7, Beaubois 22, Dunston 9, Yiğitcan Saybir, Tolga Geçim, Erten GaziGALATASARAY NEF: Dee Bost 15, Trimble 22, Blackshear 14, Akoon-Purcell 27, Ege...

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Mehmet Ozan Çakar

ANADOLU EFES: Larkin 20, Bryant 14, Moerman 13, Buğrahan Tuncer, Pleiss 7, Beaubois 22, Dunston 9, Yiğitcan Saybir, Tolga Geçim, Erten Gazi

GALATASARAY NEF: Dee Bost 15, Trimble 22, Blackshear 14, Akoon-Purcell 27, Ege Arar, Kravish 2, Sadık Emir Kabaca 2, Rıdvan Öncel 8, Okben Ulubay, Göksenin Köksal 2

1'İNCİ PERİYOT: 27-27

İLK YARI: 51-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-71

ING Basketbol Süper Ligi 5'inci hafta maçında Galatasaray Nef, deplasmanda Anadolu Efes'i 92-85 yendi.


Galatasaray Nef: 85-92

Galatasaray Nef: 85-92

Galatasaray Nef: 85-92

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