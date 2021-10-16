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Bahçeşehir Koleji: 78-85

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bahçeşehir Koleji: 78-85

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Erhan GürselGALATASARAY NEF: Trimble 33, Blackshear 7, Purcell 13, Rıdvan Öncel 8, Kravish 2, Eray Aydoğan 2, Oken Ulubay 5, Sadık Emir Kabaca 2, Ege Arar 6, Göksenin KöksalBAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Smith 14, Oğuz Savaş 10, Erkan Yılmaz...

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Erhan Gürsel

GALATASARAY NEF: Trimble 33, Blackshear 7, Purcell 13, Rıdvan Öncel 8, Kravish 2, Eray Aydoğan 2, Oken Ulubay 5, Sadık Emir Kabaca 2, Ege Arar 6, Göksenin Köksal

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Smith 14, Oğuz Savaş 10, Erkan Yılmaz 13, Bentil 10, Kartal Özmızrak 9, Jones 6, Hall 9, Mustafa Baygül 5, Safa Yılmaz, Berkay Candan 8, Williams 1

1. PERİYOT: 21-19

DEVRE: 36-40

3. PERİYOT: 58-58

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü hafta mücadelesinde Galatasaray Nef, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ne 85-78 mağlup oldu. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Arda Turan da takip etti.


Bahçeşehir Koleji: 78-85

Bahçeşehir Koleji: 78-85

Bahçeşehir Koleji: 78-85

Bahçeşehir Koleji: 78-85

Bahçeşehir Koleji: 78-85

Bahçeşehir Koleji: 78-85

Bahçeşehir Koleji: 78-85

Bahçeşehir Koleji: 78-85

Bahçeşehir Koleji: 78-85

Bahçeşehir Koleji: 78-85

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Haber: Bahçeşehir Koleji: 78-85 - Haberler Spor
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