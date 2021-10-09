ING Basketbol Süper Ligi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ING Basketbol Süper Ligi

AA / Meriç Ürer - Haberler | Spor
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: ENKAHakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ali Şakacı, Murat CinerAliağa Petkimspor: Browne 26, Conger 9, Aldridge 6, Wright Foreman 16, Planinic 2, Ömer Yasir Küçük, Yiğit Karalar, Metehan Akyel, Erol Can Çinko 9, Nusret Yıldırım 13Galatasaray Nef: Dee Bost 15, Trimble 14, Göksenin Köksal,...

Salon: ENKA

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ali Şakacı, Murat Ciner

Aliağa Petkimspor: Browne 26, Conger 9, Aldridge 6, Wright Foreman 16, Planinic 2, Ömer Yasir Küçük, Yiğit Karalar, Metehan Akyel, Erol Can Çinko 9, Nusret Yıldırım 13

Galatasaray Nef: Dee Bost 15, Trimble 14, Göksenin Köksal, Kravish 8, Blackshear 20, Sadık Emir Kabaca 11, Purcell 20, Okben Ulubay 3, Eray Aydoğan 1, Rıdvan Öncel 3, Ege Arar, Canberk Kuş

1. periyot: 25-27

Devre: 43-53

3. periyot: 63-73

ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray Nef, Aliağa Petkimspor'u 95-81 mağlup etti.

Karşılaşma öncesindeki elektrik kesintisi nedeniyle mücadele 15 dakika gecikmeli olarak başladı. Karşılaşmanın ilk çeyreğinde de kısa süreli elektrik kesintisi nedeniyle oyun bir süre durdu.

Maçın ilk dakikalarında Aliağa Petkimspor hızlı ataklarıyla 8-5 öne geçti. Galatasaray Nef rakibini yakalayarak skoru 9-8 yaptı. Periyodun devamında üstünlüğünü koruyan Galatasaray Nef skoru 18-16'ya getirdi. Periyodun son 1 dakikasında 25-25 eşitlik sağlanırken Melo'nun sayısıyla Galatasaray Nef, periyodu 27-25 önde bitirdi.

İkinci periyodun 3. dakikasına Galatasaray Nef 33-30 önde girdi. Bu dakikadan sonra başarılı ataklar geliştiren Galatasaray Nef, Kerry'nin 3 sayılık basketi ile farkı 12 sayıya çıkarak skoru 44-32'ye getirdi. Aliağa Petkimspor'un farkı azaltma çabalarına rağmen devre arasına Galatasaray Nef'in 10 sayılık üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü periyotun 5. dakikasına Galatasaray Nef, 62-49 önde girdi. Bost'un 3 sayılık atışıyla Galatasaray Nef, farkı 16'ya çıkardı ve skor 67-51 oldu. 3. periyotta da üstünlüğünü sürdüren Galatasaray Nef, 10 sayı farkla periyodu 73-63 önde tamamladı.

Son periyotta da üstünlüğünü kaybetmeyen Galatasaray Nef, Aliağa Petkimspor'u 14 sayı farkla 95-81 mağlup etti.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Meriç Ürer - Spor Haberleri
Büyük hayranı! Aşk 101'in güzel oyuncusu İpek Filiz Yazıcı'nın Muslera aşkı

Büyük hayranı! Aşk 101'in güzel oyuncusu İpek Filiz Yazıcı'nın Muslera aşkı

 Felipe Melo, Galatasaray'a geri dönüyor! Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi

Felipe Melo, Galatasaray'a geri dönüyor! Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi

 Alpaslan Öztürk'ün başı dertte! Rumenler özür bekliyor

Alpaslan Öztürk'ün başı dertte! Rumenler özür bekliyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Binali Yıldırım
Magazin Demir Çelik İdo Tatlıses Mustafa Keser Gülşen
Spor Cristiano Ozan Tufan Şenol Güneş Emre Belözoğlu Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ING Basketbol Süper Ligi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 16:07:21. #1.12#