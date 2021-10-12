İmza töreninde bomba ifadeler! Burak Elmas, Erden Timur'un Galatasaray'a başkan olmasını istedi

Galatasaray stadı, resmen Ali Samiyen Spor Kompleksi Nef Stadyumu oldu. Düzenlenen imza töreninde Başkan Burak Elmas ve NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur yer aldı. Burak Elmas, Erden Timur hakkında övgülü dolu sözler kullandı, bir gün Galatasaray'a başkan olmasını istedi.

"ÇOK İYİ GALATASARAYLI"

Burak Elmas, Erden Timur hakkında, "Seçim döneminde Galatasaray taraftarına sözler vermiştik, yerine getirmek için çabalıyoruz. Sözlerden bir tanesi de stat isim hakkıyla yeni sözleşmeydi. Sevgili Erden Timur, Galatasaray'a en iyi teklifi sundu. Erden Timur içimizden biri, çok iyi bir Galatasaraylı" dedi.

"EN BÜYÜK SPONSORLUK"

Burak Elmas, yeni sponsorluk anlaşmasının önemi hakkında, "Galatasaray tarihinin en iyi stadyum sponsorluk anlaşmasını imzaladık. Bir önceki stadyum isim anlaşması 30 milyon TL artı KDV'ydi. Türk spor tarihinin en büyük stadyum isim sponsorluğu oldu" değerlendirmesini yaptı.

"BAŞKAN GÖRMEK İSTERİM"

Erden Timur'u Galatasaray başkanlığı koltuğunda görmek istediğini belirten Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Erden Bey'i ilerleyen yıllarda inşallah başkan olarak görmek isterim. Zamanı gelince başkan olmasını isterim" dedi.

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