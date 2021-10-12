İmza töreninde bomba ifadeler! Burak Elmas, Erden Timur'un Galatasaray'a başkan olmasını istedi - Haberler Spor
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İmza töreninde bomba ifadeler! Burak Elmas, Erden Timur'un Galatasaray'a başkan olmasını istedi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Galatasaray, 725 milyon TL'ye 5+5 yıllığına stadın isim hakkını NEF'e sattı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, basın toplantısında konuştu. Burak Elmas, çarpıcı ifadeler kullandı. Elmas, "Erden Bey'in zamanı gelince Galatasaray'a başkan olmasını isterim" diye konuştu.

Galatasaray stadı, resmen Ali Samiyen Spor Kompleksi Nef Stadyumu oldu. Düzenlenen imza töreninde Başkan Burak Elmas ve NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur yer aldı. Burak Elmas, Erden Timur hakkında övgülü dolu sözler kullandı, bir gün Galatasaray'a başkan olmasını istedi.

İmza töreninde bomba ifadeler! Burak Elmas, Erden Timur'un Galatasaray'a başkan olmasını istedi

Burak Elmas, Erden Timur hakkında, "Seçim döneminde Galatasaray taraftarına sözler vermiştik, yerine getirmek için çabalıyoruz. Sözlerden bir tanesi de stat isim hakkıyla yeni sözleşmeydi. Sevgili Erden Timur, Galatasaray'a en iyi teklifi sundu. Erden Timur içimizden biri, çok iyi bir Galatasaraylı" dedi.

Burak Elmas, yeni sponsorluk anlaşmasının önemi hakkında, "Galatasaray tarihinin en iyi stadyum sponsorluk anlaşmasını imzaladık. Bir önceki stadyum isim anlaşması 30 milyon TL artı KDV'ydi. Türk spor tarihinin en büyük stadyum isim sponsorluğu oldu" değerlendirmesini yaptı.

Erden Timur'u Galatasaray başkanlığı koltuğunda görmek istediğini belirten Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Erden Bey'i ilerleyen yıllarda inşallah başkan olarak görmek isterim. Zamanı gelince başkan olmasını isterim" dedi.

İmza töreninde bomba ifadeler! Burak Elmas, Erden Timur'un Galatasaray'a başkan olmasını istedi
Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
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Haber: İmza töreninde bomba ifadeler! Burak Elmas, Erden Timur'un Galatasaray'a başkan olmasını istedi - Haberler Spor
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