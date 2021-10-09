İlk kez A Milli olan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında Türkiye, sahasında Norveç'le 1-1 berabere kaldı. Büyük bir fırsatı tepen milliler Dünya Kupası'na katılma şansını mucizelere bıraktı. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından ilk kez milli formayla sahaya çıkan futbolcu Berat Özdemir'e bir muhabirin sorduğu soru tepki çekti.

"SANKİ BİRAZ ACEMİCE DURAN HALLER VARDI"

Bir muhabir genç futbolcuya, "Bazı toplarda hakimiyetinde sanki biraz acemice duran haller vardı. Heyecan mı yoksa başka bir sebebi var mı?" diye sordu. Berat ise soruya, "Sadece heyecan. Yıllardır hayalini kurduğum formayı temsil etmeye çalıştım. Elbette ayaklarım titredi biraz. Daha iyi olacak" şeklinde cevap verdi. Bu soru sosyal medyada büyük tepki çekerken muhabire, "Kibirli ve küstah" yakıştırmaları yapıldı.

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