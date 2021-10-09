İlk kez A Milli olan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İlk kez A Milli olan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi

Haberler.com - Haberler | Spor

Türkiye dün Norveç'le 1-1 berabere kalarak Dünya Kupası şansını zora soktu. Karşılaşmanın ardından bir muhabirin milli futbolcu Berat Özdemir'e sorduğu, "Bazı toplarda hakimiyetinde sanki biraz acemice duran haller vardı. Heyecan mı yoksa başka bir sebebi var mı?" sorusu sosyal medyada tepki çekti.

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında Türkiye, sahasında Norveç'le 1-1 berabere kaldı. Büyük bir fırsatı tepen milliler Dünya Kupası'na katılma şansını mucizelere bıraktı. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından ilk kez milli formayla sahaya çıkan futbolcu Berat Özdemir'e bir muhabirin sorduğu soru tepki çekti.

"SANKİ BİRAZ ACEMİCE DURAN HALLER VARDI"

Bir muhabir genç futbolcuya, "Bazı toplarda hakimiyetinde sanki biraz acemice duran haller vardı. Heyecan mı yoksa başka bir sebebi var mı?" diye sordu. Berat ise soruya, "Sadece heyecan. Yıllardır hayalini kurduğum formayı temsil etmeye çalıştım. Elbette ayaklarım titredi biraz. Daha iyi olacak" şeklinde cevap verdi. Bu soru sosyal medyada büyük tepki çekerken muhabire, "Kibirli ve küstah" yakıştırmaları yapıldı.

İlk kez milli formayı giyen Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi

İlk kez milli formayı giyen Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi

İlk kez milli formayı giyen Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi

İlk kez milli formayı giyen Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi

İlk kez milli formayı giyen Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi

İlk kez A Milli olan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi
Haberler.com - Spor Haberleri
Hamit Altıntop'tan polemik yaratacak sözler! Norveç maçının suçlusu Şenol Güneş mi?

Hamit Altıntop'tan polemik yaratacak sözler! Norveç maçının suçlusu Şenol Güneş mi?

 A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Serdar Aziz ve Kenan Karaman, kamptan ayrıldı

A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Serdar Aziz ve Kenan Karaman, kamptan ayrıldı

 Dünya Kupası yolunda ağır darbe! Ay-Yıldızlılar, Norveç engelini geçemedi

Dünya Kupası yolunda ağır darbe! Ay-Yıldızlılar, Norveç engelini geçemedi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Temel Karamollaoğlu
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Pınar Deniz Burak Sergen
Spor Marcao Ali Koç Cristiano Şenol Güneş Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İlk kez A Milli olan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 17:12:15. #1.17#