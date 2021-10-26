Dorukhan'ın ihanetine uğradığı iddia edilen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme - Haberler Spor
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Dorukhan'ın ihanetine uğradığı iddia edilen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme

Haberler.com - Haberler | Spor

Trabzonsporlu Dorukhan Toköz ve oyuncu Bahar Şahin, geçtiğimiz günlerde yolları ayırmıştı. İhanete uğradığı öne sürülen Bahar Şahin, sosyal medyadan ağır ifadeli göndermeler yaptı.

Ünlü oyuncu Bahar Şahin ile Beşiktaş'tan Trabzonspor'a transfer olan Dorukhan Toköz, geçtiğimiz günlerde ilişkilerine son noktayı koydu. İlişkinin bitme sebebi olarak 'ihanet' iddiaları ortaya atıldı.

Bahar Şahin'in ağır paylaşımları, Dorukhan'a gönderme olarak yorumlandı.

İşte Bahar Şahin'in paylaşımları:

İhanete uğradığı iddia edilen Bahar Şahin'den Dorukhan'a çok ağır gönderme

İhanete uğradığı iddia edilen Bahar Şahin'den Dorukhan'a çok ağır gönderme

Dorukhan'ın ihanetine uğradığı iddia edilen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme
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