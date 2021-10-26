Dorukhan'ın ihanetine uğradığı iddia edilen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme

Ünlü oyuncu Bahar Şahin ile Beşiktaş'tan Trabzonspor'a transfer olan Dorukhan Toköz, geçtiğimiz günlerde ilişkilerine son noktayı koydu. İlişkinin bitme sebebi olarak 'ihanet' iddiaları ortaya atıldı.

Bahar Şahin'in ağır paylaşımları, Dorukhan'a gönderme olarak yorumlandı.

İşte Bahar Şahin'in paylaşımları:

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