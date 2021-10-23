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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA / Mehmet Bayrak - Haberler | Spor
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Antakya Kapalı Spor SalonuHakemler: Hüseyin Çelik, Serdar Saraç, Yarkın KeskinHatayspor: Willey 11, Gorini 6, Büşra Akbaş 7, Ayşegül Günay Aladağ 3, Büşra Akgün 5, Bahar Çağlar Ötken 9, Kalani Brown 9, Elif Emirtekin, Dilara Kaya Lafatan, Gökçe DoğanBursa Büyükşehir Belediyespor:...

Salon: Antakya Kapalı Spor Salonu

Hakemler: Hüseyin Çelik, Serdar Saraç, Yarkın Keskin

Hatayspor: Willey 11, Gorini 6, Büşra Akbaş 7, Ayşegül Günay Aladağ 3, Büşra Akgün 5, Bahar Çağlar Ötken 9, Kalani Brown 9, Elif Emirtekin, Dilara Kaya Lafatan, Gökçe Doğan

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Claudia Monica Cuic 18, Gizem Mürüvet Uca 3, Merve Arı 11, Duygu Özen, Gonca Karataş 2, Saranda Daci, Ferda Yıldız 3, Victoria Macaulay 17, Kathleen Doyle 12

1. Periyot: 15-29

Devre: 24-37

3. Periyot: 38-53

Beş faulle çıkan: Dk. 38.24 Büşra Akbaş (Hatayspor)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Hatayspor'u 66-50 yendi.

AA / Mehmet Bayrak - Spor Haberleri
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