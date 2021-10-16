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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA / Sergen Sezgin - Haberler | Spor
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Naim SüleymanoğluHakemler: Sinem Tetik, İzel Deniz Pehlivan, Doğu Berk İnnalBursa Büyükşehir Belediyespor: Cuic 28, Gizem Mürvet Uca 4, Merve Arı 6, Duygu Özen 8, İrem Sözen, Dacı 6, Ferda Yıldız 1, Maculay 10, Doyle 12Antalya 07 Basket: Gamze Takmaz 9, Davis 13, Sera Özelçi 2, İvankoviç...

Salon: Naim Süleymanoğlu

Hakemler: Sinem Tetik, İzel Deniz Pehlivan, Doğu Berk İnnal

Bursa Büyükşehir Belediyespor : Cuic 28, Gizem Mürvet Uca 4, Merve Arı 6, Duygu Özen 8, İrem Sözen, Dacı 6, Ferda Yıldız 1, Maculay 10, Doyle 12

Antalya 07 Basket: Gamze Takmaz 9, Davis 13, Sera Özelçi 2, İvankoviç 14, İlsu Darıcıoğlu 4, Jones 25, Beril Albayrak 2, Mayombo 7

1. Periyot: 12-14

Devre: 31-31

3. Periyot: 57-49

5 faulle çıkan: 39.42 Doyle (Bursa Büyükşehir Belediyespor)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Antalya 07 Basket, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 76-75 mağlup etti.

AA / Sergen Sezgin - Spor Haberleri
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