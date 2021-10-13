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Her maç kırılacak bir rekor buluyor! Portekiz'i sırtlayan Ronaldo yine tarihe geçti

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Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda Portekiz, sahasında Lüksemburg'u 5-0 yendi ve puanını 16'ya yükseltti. Karşılaşmada 3 gol atan Cristiano Ronaldo kariyerinde 58, Portekiz Milli Takımı'nda da 10. kez hat-trick yaparak her iki alanda da tarihe geçti.

Cristiano Ronaldo'nun hat-trick yaparak tarihe geçtiği karşılaşmada Portekiz, sahasında Lüksemburg'u 5-0 mağlup etti.

PENALTIDAN 2 GOL

Karşılaşmada gol perdesini Cristiano Ronaldo 8. dakikadaki penaltısıyla açarken süper yıldız 13. dakikada da penaltı atışını gole çevirdi. 17. dakikada Bruno Fernandes maçı 3-0'a getirdi ve ilk yarının skorunu belirledi. 69. dakikada Palhinha farkı dörde çıkaran golü atarken 87. dakikaya Cristiano Ronaldo yine sahneye çıktı ve skoru belirledi.

KARİYERİNDE 58 KEZ HAT-TRİCK YAPTI

Cristiano Ronaldo bu maçtaki 3 golü ile kariyerinin 58., Portekiz Milli Takımı'nda da 10. kez hat-trick yaparak her iki alanda da tarihe geçti. Portekiz bu sonuçla 19 puana yükseldi ve liderlik mücadelesini sürdürdü. Lüksemburg ise 6 puanda kaldı.

Her maç kırılacak bir rekor buluyor! Portekiz'i sırtlayan Ronaldo yine tarihe geçti
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Haber: Her maç kırılacak bir rekor buluyor! Portekiz'i sırtlayan Ronaldo yine tarihe geçti - Haberler Spor
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