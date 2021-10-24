Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında İsrail'in Holon Yuvalim ekibini 38-28 yendi.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında İsrail'in Holon Yuvalim ekibini 38-28 yendi.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlılar, ilk yarıyı da 21-9 önde bitirdi.
Dün oynanan ilk maçı da 38-32 kazanan siyah-beyazlı ekip, 3. tura yükseldi.
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri