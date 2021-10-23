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Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında İsrail'in Holon Yuvalim ekibini 38-32 yendi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında İsrail'in Holon Yuvalim ekibini 38-32 yendi.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlılar, ilk yarıyı da 19-17 önde bitirdi.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması yarın aynı salonda saat 14.00'te oynanacak.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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