Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında İsrail'in Holon Yuvalim ekibini 38-32 yendi.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında İsrail'in Holon Yuvalim ekibini 38-32 yendi.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlılar, ilk yarıyı da 19-17 önde bitirdi.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması yarın aynı salonda saat 14.00'te oynanacak.
AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri